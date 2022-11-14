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Минеев и Родригес раскрыли свои планы перед предстоящим поединком

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Боец смешанного стиля, чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев и бразилец Фернандо Родригес раскрыли свои планы перед предстоящим поединком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Учитывая навыки Минеева, мне нужно быть более мобильным. Поэтому то, что я сбросил вес, — это часть плана. Мне нужно быть быстрее», — сообщил Родригес.

В свою очередь, Минеев отметил, что у Родригеса большой вес и каждый удар может быть решающим. «И, наверное, это то обстоятельство, которое может нивелировать разницу в классе. И да, и по физической мощи можно понять, что это точно будет не легкая весенняя прогулка с теплым ветерком», — сказал Минеев.

По его словам, для победы над бразильцем ему нужно будет «достать из себя все навыки». Минеев также заявил, что предстоящий поединок будет похож на корриду.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов высказал свое мнение о том, как пройдет бой Минеева и Родригеса. Хрюнов уверен в сокрушительной победе Минеева, однако не исключает, что и Родригес может преподнести сюрприз.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» пройдет 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.

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