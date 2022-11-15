Родригес назвал честью возможность драться с Минеевым

Бразильский боец Фернандо Родригес во вторник, 15 ноября, назвал честью возможность провести поединок с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым. Бой состоится в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня это большая честь, <...> но опять же повторяюсь, что мы все сюда приехали. Мы 40 дней, я и мой тренер, один из тренеров, они тоже приехали со мной, 40 дней мы тренируемся в России, оставив свои семьи», — рассказал он «Известиям».

По мнению Родригеса, он одержит победу в предстоящем бою.

Днем ранее Минеев отметил, что у Родригеса большой вес и каждый удар может быть решающим. По его словам, для победы над бразильцем ему нужно будет «достать из себя все навыки».

В свою очередь Родригес рассказал, что специально сбросил вес для поединка, чтобы быть более мобильным и быстрым.

10 ноября промоутер Владимир Хрюнов высказал свое мнение о том, как пройдет бой Минеева и Родригеса. Хрюнов уверен в сокрушительной победе Минеева, однако не исключает, что и Родригес может преподнести сюрприз.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Минеев VS Родригес» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене». Он впервые пройдет по правилам кикбоксинга.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск. Билеты на суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ» уже в продаже.

В программе турнира также бой российского мастера спорта по кикбоксингу Александра Гельвиха против представителя новосибирской школы кикбоксинга Дениса Бурматова. Кроме того, в соглавном поединке турнира сойдутся российский кикбоксер и боец смешанных единоборств Ислам Муртазаев и профессиональный боец из Турции Ахмет Килич.