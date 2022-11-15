Депутат ДНР связал новые звания Горловки и Мариуполя с их заслугами в ВОВ

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бриг, комментируя присвоение Мариуполю звания «Город воинской славы», отметил в беседе с «Известиями», что Россия, таким образом, отдает дань памяти предкам, которые воевали в Великую Отечественную войну (ВОВ) и освобождали этот город от немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин присвоил во вторник звание «Город воинской славы» Мелитополю (Запорожской области) и Мариуполю (ДНР). Также городам Горловка и Луганск за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне присвоено звание «Город трудовой доблести».

«Здесь два момента, первый — это мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые в свое время воевали в ВОВ и освобождали Мариуполь, и, наверное, вот преемственность к тому моменту, когда Мариуполь был освобожден и Мариуполь стал русским городом, — это звание российское, это звание присуждалось российским городам по итогам ВОВ, поэтому мы считаем, что русский город Мариуполь должен иметь это звание», — отметил Бриг.

Комментируя присвоение Горловке звания «Город трудовой доблести», депутат указал, что во времена ВОВ там добывали большое количество угля, что помогало армии.

«Тогда [Горловка] был тыловой город, поэтому, я думаю, логично будет так же этот путь преемственности провести между Горловкой ВОВ и Горловкой сегодняшней», — заключил Бриг.

В апреле Министерство обороны РФ запустило мультимедийный исторический портал «Мариуполь. Освобождение», который посвящен одному из самых важных эпизодов Донбасской операции 1943 года. На портале можно найти информацию о том, как проходили бои за Мариуполь, имена героев и подразделений, овеявших себя славой в борьбе с фашизмом.

19 октября Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября по итогам референдумов президент РФ подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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