Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мелитополю (Запорожской области) и Мариуполю (Донецкая Народная Республика). Соответствующие указы опубликованы 15 ноября.

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — говорится в обоих указах.

Ранее в этот день глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на заседании Российского оргкомитета «Победа» предложил присвоить Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы». По его словам, обращения городов прошли экспертизу РАН, которая дает основания поддержать инициативу жителей о присвоении им почетного звания.

11 ноября народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) обратился к Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Также депутаты обратились с просьбой присвоить Горловке статус «Город трудовой доблести».

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом президента России городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Всего звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. В последний раз оно присваивалось 6 апреля 2015 года Феодосии, Петрозаводску, Гатчине, Грозному и Старой Руссе.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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