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В РАН предложили присвоить Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы»

Глава РАН Красников в докладе Путину предложил присвоить Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы»
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в докладе президенту РФ Владимиру Путину 15 ноября предложил присвоить Мелитополю и Мариуполю звания «Город воинской славы».

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«Принимая во внимание проявление массового героизма при освобождении своей территории и следование исторической традиции, просим рассмотреть вопрос о возможном присвоении почетного звания «Город воинской славы» двум российским городам — Мелитополю и Мариуполю», — сказал он на заседании Российского оргкомитета «Победа».

По его словам, обращения городов прошли экспертизу РАН, которая дает основания поддержать инициативу жителей о присвоении им почетного звания.

Путин отметил, что города новых регионов сыграли большую роль в победе в Великой Отечественной войне.

«Их заявки на получение высокого статуса еще раз подчеркивают общность нашей исторической памяти, единства исторического пространства», — заявил глава государства.

Ранее, 11 ноября, народный совет Донецкой Народной Республики (ДНР) обратился к Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». Также депутаты обратились с просьбой присвоить Горловке статус «Город трудовой доблести».

Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР), в свою очередь, решило обратиться к президенту РФ с соответствующей просьбой в отношении города Луганск за день до этого, 10 ноября.

Почетное звание «Город воинской славы» присваивается указом президента России городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Всего звание «Город воинской славы» имеют 45 российских городов. В последний раз оно присваивалось 6 апреля 2015 года Феодосии, Петрозаводску, Гатчине, Грозному и Старой Руссе.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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