В Кремле оценили заявление Зеленского о невозможности «Минска-3»

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «никакого «Минска-3» не будет», подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно подтверждает», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с РФ.

Ранее в этот день Зеленский выступил с видеообращением к саммиту G20. Он сообщил, что новые минские соглашения невозможны. Кроме того, в своем обращении украинский лидер потребовал вывести российские войска с территории Украины и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Зеленский принимает в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

10 ноября Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что позиция Москвы по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.