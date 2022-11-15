Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Об этом говорится на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) в понедельник, 14 ноября.

Проект предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

За резолюцию проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

Комментируя антироссийскую резолюцию, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву. По словам Небензи, подобная резолюция будет «иметь системные последствия для деятельности ООН».

13 ноября первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил, что механизм взимания выплат с РФ является попыткой создать закон для присвоения российских активов.

В начале октября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что стороны сошлись во мнении о выплате Россией компенсаций Украине. Также министр указал, что после завершения конфликта Украина должна рассчитывать также на территориальную интегральность.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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