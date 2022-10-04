Главы МИД Польши и ФРГ призвали Россию выплатить репарации Украине

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок 4 октября заявил, что стороны сошлись во мнении о выплате Россией репараций Украине.

В частности, министр указал, что после завершения конфликта Украина должна рассчитывать также на территориальную интегральность и «привлечение виновных в военных преступлениях к ответственности».

При этом сами Польша и ФРГ находятся в споре о немецких репарациях польской стороне, напоминает «Газета.Ru». В 2022 году эта дискуссия вновь активизировалась. 3 октября Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

Рау полагает, что после выплат военных репараций Польша сможет лучше развивать отношения с Германией. Бербок, в свою очередь, назвала этот вопрос закрытым.

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в разговоре с «Известиями» объяснил, что вопрос о репарациях закрыт, потому что для этого есть все юридические основания, которые лежат в основе существования современной ФРГ.