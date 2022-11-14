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В ФРГ увидели угрозу суверенитету со стороны США из-за поставок вооружения

WirtschaftsWoche: США угрожают суверенитету Германии из-за поставок вооружения Берлину
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Фото: commons.wikimedia.org
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Германия рискует лишиться суверенитета из-за приобретения американских вооружений. Об этом 10 ноября написали в статье для делового журнала WirtschaftsWoche обозреватели Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс.

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Они отметили, что сотрудничеством Берлина и Вашингтона в сфере поставок вооружений озабочены в руководстве немецких военных компаний.

Так, представитель акционера в авиационном бизнесе семейной группы Diehl в Нюрнберге Герадо Валле отметил, что подобные закупки ставят под угрозу потерю «важных ключевых технологий» и, следовательно, автономии и суверенитета Германии в вопросах вооружений.

Как добавил директор по стратегии и глава Германии по вертолетному бизнесу Airbus Вольфганг Шодер министру обороны ФРГ Кристин Ламбрехт не хватает «опыта в отношениях с международными корпорациями». Она решила как можно быстрее вернуть боеготовность армии ФРГ, закупив зарубежные образцы вооружений, подчеркнул топ-менеджер.

Страна намерена купить бомбардировщики-невидимки F-35 компании Lockheed Martin, «охотники» за подводными лодкам P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook, произведенные Boeing, говорится в публикации.

Заказы вооружений в США, во-первых, лишают немецких производителей средств, а во-вторых, Германия остается без собственного вооружения, отметили авторы статьи.

Ранее в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США хотят превратить Европу в подобие американской колонии. По его словам, процесс был начат еще в годы Первой мировой войны.

5 ноября сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, Европа сейчас осталась без лидеров, каким раньше могла считаться ФРГ.

26 октября стало известно, что Германия увеличит военную поддержку Украины до €2 млрд в 2023 году. Однако Берлин не намерен поставлять Киеву наступательные вооружения.

В начале лета стало известно, что всего за несколько недель запасы боеприпасов со складов бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) существенно сократились в связи с поставками оружия на Украину. На фоне истощения запасов вооружений Берлин обратился за помощью к Вашингтону.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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