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Патрушев заявил о намерении США превратить Европу в свою колонию

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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США хотят превратить Европу в подобие американской колонии. Об этом 9 ноября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Фактически сегодня американские элиты хотят завершить процесс десуверенизации Европы, начатый ими еще 100 лет назад, в канун Первой мировой войны. По сути, превратить Европу в подобие американской колонии», — сказал он во время российско-иранских консультаций в Тегеране.

5 ноября сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия стала жертвой проамериканской доктрины и идеологии. По его словам, Европа сейчас осталась без лидеров, каким раньше могла считаться ФРГ.

Агентство «Синьхуа» 1 ноября указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

Ранее, 23 октября, бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюз следует «на буксире у США». Он добавил, что ЕС «танцует на краю вулкана» из-за политики Еврокомиссии, которая лишь продолжает наращивать поставки оружия на Украину, игнорируя проблемы собственных граждан.

28 сентября Die Welt предрекло ЕС зависимость от США при отсутствии газа из России. Издание указало, что долгосрочные поставки энергоресурсов могут обеспечить только США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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