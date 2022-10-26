Германия увеличит военную поддержку Украине до 2 млрд евро

Германия увеличит военную поддержку Украины до €2 млрд в 2023 году, передает телеканал «Известия».

О достигнутой договоренности сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Однако отмечается, что Германия не поставляет Украине наступательные вооружения. Несмотря на то что киевские власти многократно призывали поставить им танки Leopard 2, Берлин отказывается это делать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.