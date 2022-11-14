Минобороны России сообщило об освобождении ВС РФ Павловки в ДНР

Российские войска полностью взяли под контроль село Павловка, которое находится в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 14 ноября.

В ведомстве пояснили, что успеха в этом населенном пункте удалось добиться в результате упорных боев.

Павловка находится южнее Угледара, приблизительно в 50 км от Донецка.

10 ноября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления ВС России в Донбассе. По его словам, Павловка — очень важный населенный пункт на пути российских подразделений.

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Павловка на 90% зачищена от украинских военных. По словам руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова, украинские военные предпринимали попытки вернуть утраченные позиции даже после водружения флагов ДНР и РФ в Павловке.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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