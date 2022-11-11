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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки

Замкомандующего НМ ЛНР Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления ВС РФ
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Взятие населенного пункта Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) открывает плацдарм для дальнейшего наступления Вооруженных сил России в Донбассе. Об этом в четверг, 10 ноября, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апти Алаудинов.

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«Я отмечу, что Павловка — очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Павловка на 90% зачищена от украинских военных. Он отметил, что это означает практически полное освобождение населенного пункта.

По словам военного корреспондента, руководителя проекта WarGonzo Семена Пегова, украинские военные предпринимали попытки вернуть утраченные позиции даже после водружения флагов ДНР и РФ в Павловке.

Также в четверг Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) у Павловки. Сообщалось, что штурмовые отряды морских пехотинцев при помощи военных и взаимодействующие с ними подразделения прорвали глубоко эшелонированный, хорошо укрепленный район обороны противника у населенного пункта.

До этого, 9 ноября, Пушилин заявил, что тяжелые бои идут в районе Павловки. Без полного освобождения Павловки затруднительно будет продвижение в Угледаре. Освобождение Угледара, в свою очередь, является важным, чтобы отодвинуть противника от Донецка, указал он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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