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Сюжет:

Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом 14 ноября сообщил МИД Турции.

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«Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — отмечается в сообщении.

Подробности переговоров и их тема не приводятся.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на вопрос «Известий», будут ли в Анкаре проводиться переговоры России и СШАчто не владеет информацией. Он не стал опровергать или подтверждать данное сообщение.

Как стало известно «Коммерсанту», в настоящее время проходят переговоры между делегациями США и РФ. По данным издания, Россию представляет директор СВР Сергей Нарышкин. Информация об этой встрече заранее не распространялась. Деталей переговоров источник не разглашает.

В октябре член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении Москвы. В то же время она оказывает военную помощь Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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