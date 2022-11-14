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В Кремле оценили слова британского премьера о позиции РФ по зерновой сделке

Песков: заявление британского премьера Сунака о якобы использовании Россией продовольствия как оружия неверно
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Фото: Global Look Press/GODONG/Philippe Lissac
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Заявления премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Россия якобы использует продовольствие как оружие, в корне не верно. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это в корне не верно, Россия не препятствует, а наоборот помогает тому, чтобы поставки незначительного количества (из общего объема) осуществлялись», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, в настоящее время подавляющее большинство поставок из общего объема не имеет отношения ни к Украине, ни к России.

Также он добавил, что Россия заинтересована в продолжении зерновой сделки, переговоры продолжаются.

13 ноября Сунак в преддверии саммита G20 призвал страны по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, а также обвинил Россию в «превращении продовольствия в оружие». Он поддержал позицию генсека ООН Антониу Гутерриша в продолжении обеспечения поставок украинского зерна по Черному морю.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают препятствовать реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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