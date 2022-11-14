В Кремле заявили о продолжении переговоров с ООН по зерновой сделке

Переговоры насчет дальнейшей судьбы зерновой сделки продолжаются, Россия заинтересована в ней. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки», — сказал он.

Песков напомнил, что до даты продления сделки остается еще неделя, поэтому переговоры продолжаются.

Ранее в этот день Песков заявил, что у Москвы и ООН хорошие контакты, переговоры по зерновой сделке идут достаточно конструктивно. При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем перед принятием решения по зерновой сделке.

9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что продление зерновой сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей. По ее словам, Евросоюз (ЕС) и США продолжают чинить препятствия для реализации российской части сделки, из-за чего стоит вопрос о целесообразности ее продления.

Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Позднее, в начале ноября, Минобороны РФ сообщило, что страна возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе после того, как российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.