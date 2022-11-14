Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen принял решение уйти с российского рынка. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в августе новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали генеральный директор компании Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компания сменила название на «Ритейл РЦ».

По оценке источника, продукция Hansen закончится в течение двух-трех месяцев, после чего планируется создать сеть мультибрендовых магазинов спортивной одежды под брендом Move. Первые точки появятся в московских торговых центрах «Европолис Ростокино» и «Золотой Вавилон».

Move планирует продавать одежду брендов Nike, Adidas, Puma, Mont и других.

В России было шесть аутлетов Hansen.

В июне французская компания Decathlon, продающая товары для различных видов спорта, закрыла часть точек в России. До этого, 29 марта, Decathlon объявила о приостановке работы в России. Отмечалось, что в соответствии с международными санкциями против РФ ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране.

В июне также стало известно, что производитель спортивной одежды Nike принял решение полностью уйти из России. Однако позже сообщалось, что работа компании в России не прекратилась: в ноябре Nike заработал в Москве под новым названием NSP.

Иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля.

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