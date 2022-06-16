Decathlon закроет часть магазинов в России

Французская компания Decathlon, продающая товары для различных видов спорта, закроет часть точек. Об этом рассказали «Известиям» источники на рынке недвижимости и ретейла в четверг, 16 июня.

В начале июня в магазинах началась большая распродажа с очень большими скидками, рассказали собеседники. Представители магазинов подтверждали покупателям еще в первых числах этого месяца, что это не маркетинговый ход, а подготовка к закрытию.

Decathlon объявила о приостанавки работы в России 29 марта. Там отмечали, что в соответствии с международными санкциями против РФ ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране. В сети обещали поддерживать 2,5 тыс. российских сотрудников.

24 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение французских компаний о приостановке или продолжении работы в России остается за ними.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

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