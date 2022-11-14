В МИД РФ назвали безумием расширение НАТО за счет Украины

Вступление Украины в НАТО не имеет смысла с точки зрения безопасности. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с «РИА Новости» 14 ноября.

«Только безумец, наверное, сейчас может думать о вступлении Украины в НАТО. Это если исходить из рационального поведения Запада. Но оно нерационально», — заявил он.

По словам Грушко, подобные шаги являются нарушением принципа о недопустимости укрепления безопасности одного государства за счет другого. Он также добавил, что Киев поступил опрометчиво, пытаясь пробиться в альянс, вместо того чтобы искать компромиссное решение по защите интересов каждой вовлеченной стороны. НАТО же, в свою очередь, пошло навстречу этому безрассудству.

Кроме того, отметил собеседник агентства, сам процесс расширения НАТО в реальных условиях имеет мало общего с безопасностью.

«Кстати, принятие Финляндии и Швеции (в альянс. — Ред.) ухудшает безопасность НАТО, потому что создается линия соприкосновения более 1200 км с Россией, которая объявлена НАТО главным противником и угрозой самому альянсу», — подытожил Грушко.

Ранее, 11 ноября, газета Politico сообщила, что страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Решение было принято на закрытой встрече в Брюсселе в октябре.

До этого, 31 октября, стало известно, что Украина подписала с Чехией декларацию о вступлении в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона будет стремиться к подписанию подобных деклараций с другими странами.

При этом месяцем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявку Киева сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.

Тогда же первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заявление Киева вряд ли кто-то будет рассматривать всерьез, поскольку альянсу не нужна война с Россией. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что заявка Украины в НАТО выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

В июне НАТО официально назвало Россию основной угрозой своей безопасности.