Власти США должны сократить объемы помощи, предоставляемой Украине, и направить ресурсы на потребности граждан страны, пишет 11 ноября бывшая помощница сенатора от штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон для The Federalist.

«Ни для кого не секрет, что отношения США и Украины стали напоминать полноценный союз без официального договора. Нет конца и края требованиям Киева об увеличении поставок вооружений. Общая сумма помощи, одобренная конгрессом для него, превысила $66 млрд. Настало время превратить риторику «Америка прежде всего» в политику», — отметила она.

Томпсон указала, что новый состав конгресса в первый же день своей работы обязан предложить законопроект о прекращении помощи Украине.

«Больше никаких бесконечных войн, которые приносят прибыль только оборонным компаниям. Украина станет первой проверкой нового конгресса на приверженность идее «Америка превыше всего». Пристегнитесь и будьте смелее, новички», — написала бывшая помощница сенатора.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается. Ранее 13 ноября стало известно, что Демократическая партия получила минимальный перевес для большинства в сенате. В верхней палате конгресса заседают 100 человек и председатель палаты. Сейчас у демократов 50 сенаторов, а председатель сената ― вице-президент страны Камала Харрис ― также является членом Демократической партии.

В нижней палате конгресса ситуация обстоит пока так: 211 — у республиканцев, 204 — у демократов. Для большинства нужно 218 мест.

До этого, 11 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Москва неоднократно отмечала тот факт, что многочисленными поставками оружия Киеву страны Запада только затягивают конфликт и становятся его участниками. Власти РФ указывали, что Вооруженные силы России на Украине противостоят по сути всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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