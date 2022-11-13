Опубликовано видео с показаниями Тесака по убийствам мигрантов

Появилось новое видео показаний националиста Максима Тесака Марцинкевича. На записи мужчина рассказывает об обстоятельствах убийств мигрантов, совершенных в 2000-е годы.

Допрос следователи провели за несколько месяцев до смерти обвиняемого.

События, со слов Тесака, происходили в феврале 2005 года. Подельник Марцинкевича Игорь Шуйко попросил помочь убить мигранта, работавшего водителем такси.

«Решили сесть к нерусскому водителю в машину под видом пассажиров, заехать во двор, и там я должен был набросить удавку, а Шуйко нанести несколько ударов ножом и убить его. Для этого заехали на рынок на «Багратионовской». Купили там нож и веревку для сушки белья», — рассказал он.

По словам Тесака, вечером в середине февраля после занятий в спортзале они выбрали двор в районе Карамышевской набережной. Злоумышленники оделись в неприметную одежду, а у Тесака с собой был парик.

«Пошли, возле метро «Молодежная» поймали такси, договорились ехать на Карамышевскую набережную. Мы заранее нашли двор, в котором не было освещения и народ не ходил. Мы приехали вдвоем, автомобиль остановился», — продолжил он.

Приятели начали действовать по плану, но таксист сопротивлялся и леска порвалась. Водителю удалось сбежать, националисты тоже разбежались.

12 ноября «Известий» опубликовали видеозапись, на которой Марцинкевич признается в своем первом убийстве. Преступление было совершено 4 октября 2002 года.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019-го Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020-го 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По данным следствия, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении «Известий» появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его сломали в колонии в Красноярске.