Опубликовано видео признания Тесака в своем первом убийстве

В распоряжении «Известий» появилась видеозапись, на которой националист Максим Тесак Марцинкевич признается в своем первом убийстве.

На кадрах Марцинкевич рассказывает, что преступление произошло 4 октября 2002 года. Тогда лидер неонацистской группировки «Русская цель» Семен Бус Токмаков заявил Тесаку, что поссорился со своим соратником Вольфом и намерен вывезти его в Московскую область.

«Дело в том, что Вольф ушел из «Русской цели», и Бус решил [его] за это наказать. Токмаков изложил план: что надо это Вольфа там (у Белого дома. — Ред.) найти, подослать к нему человека, с которым он будет пить пиво, и увезти в Подмосковье», — рассказывает на видео Марцинкевич.

При этом он утверждает, что Токмаков не называл конкретного места и не посвящал в свои планы.

По словам Марцинкевича, члены ультраправой группировки Мышкин и Кадет дали Вольфу таблетки феназепама, после чего довели его до автомобиля Opel, которым управлял Андрей Кайль.

«Токмаков сказал Кадету, что «спасибо за помощь». И, уже вечер был, поехали в сторону Рублевского шоссе. Пока мы доехали до Рублевского шоссе, пока мы проехали поселок Николина Гора и выехали к Москве-реке. Пока мы туда приехали, было уже полностью темно», — рассказал он.

После этого сонного Вольфа отвели к Токмакову и между ними началось выяснение отношений, в ходе которого всплыли моменты прошлой ссоры.

«Вольф стал извиняться, говорить, что он всё понял, свою ошибку, больше так не будет. На что Токмаков сказал «уже поздно, мне извинения не нужны». И, значит, мне и Мышкину сказал взять трос», — рассказал Марцинкевич.

С его слов, после этого группа задушила Вольфа и закопала в лесу, выкопав могилу при помощи саперной лопатки. Тесак также признался, что его мотивация участвовать в произошедшем заключалась в том, что он стремился присоединиться к «Русской цели».

26 октября Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении Марцинкевича и его соратников.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019-го Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020-го 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По данным следствия, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении «Известий» появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его сломали в колонии в Красноярске.

В декабре 2021 года Марцинкевичу было посмертно предъявлено обвинение в убийствах. В октябре 2021-го стало известно, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.