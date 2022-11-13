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Эксперт рассказал о правильном уходе за ноутбуком

Эксперт Пермяков: Для того, чтобы продлить срок работы ноутбука, необходимо соблюдать ряд правил
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Для того, чтобы продлить срок работы своего ноутбука, необходимо соблюдать ряд правил по уходу за техникой. Об этом в воскресенье, 13 ноября, рассказал RT заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

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В первую очередь он призвал избегать попадания жидкости, крошек и других посторонних предметов на клавиатуру во избежание механических поломок. Пермяков добавил, что несмотря на то, что многие современные модели ноутбуков оснащены продвинутой системой защиты, это не гарантирует 100% неуязвимость устройства.

Если что-то все же попадет внутрь, может потребоваться замена блока клавиатуры или даже материнской платы. В таких случаях эксперт посоветовал придерживаться следующего порядка действий: выключить компьютер, по возможности извлечь аккумулятор и обратиться в сервисный центр.

Также собеседник издания напомнил о том, что нельзя использовать воду и прочие жидкости, а также абразивные материалы для очистки техники.

«В лучшем случае слегка смоченной в спирте салфеткой удалить загрязнения. От крошек лучше чистить воздухом из баллонов. Лучше раз в год отдавать в сервисный центр на чистку его самого и системы охлаждения», — поделился рекомендациями Пермяков.

Ранее, 30 июля, преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов назвал водку самой безопасной жидкостью, которая может пролиться на электронную технику. В этом случае он посоветовал просушить поверхность гаджета сухой впитывающей тканью или губкой.

До этого, в июле, преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская рассказала, как спасти залитый водой ноутбук. Специалист рекомендовала сразу же отсоединить его от питания, вытащить аккумулятор, либо сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения. Затем необходимо вытащить все периферийные устройства, перевернуть его и дать вытечь жидкости. В этом положении нужно оставить ноутбук на 24 часа в сухом месте.

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