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Эксперт оценил опасность для гаджета от разлитой на него водки

IT-преподаватель Ситнов: разлитая на ноутбук водка не навредит устройству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Жидкости по-разному воздействуют на гаджеты и микросхемы при их попадании на устройства. Самой безопасной в этом плане можно назвать водку, рассказал 30 июля преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов.

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«Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие», — сказал Ситнов «Газете.Ru».

В этом случае он посоветовал просушить поверхность сухой впитывающей тканью или губкой.

Куда более опасными для гаджетов, по словам эксперта, являются масло и жир. Он пояснил, что при удалении масляных пятен с микросхем используются высокоактивные химические вещества, при неаккуратном использовании они могут привести к окончательной поломке устройства.

«Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход — обратиться в сервис», — добавил эксперт.

Ранее, в июле, преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская рассказала, как спасти залитый водой ноутбук. Специалист рекомендовала сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения. Затем необходимо вытащить из ноутбука все периферийные устройства, перевернуть его и дать вытечь жидкости. В этом положении нужно оставить ноутбук на 24 часа в сухом месте.

По ее словам, в два раза быстрее действовать придется, если на устройство был пролит сок, газировка или алкогольный напиток, так как эти жидкости могут окислить контакты за более короткое время.

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