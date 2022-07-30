Эксперт оценил опасность для гаджета от разлитой на него водки

Жидкости по-разному воздействуют на гаджеты и микросхемы при их попадании на устройства. Самой безопасной в этом плане можно назвать водку, рассказал 30 июля преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов.

«Если на смартфон попала водка, то она несет опасность только для экрана, так как может разъесть олеофобное покрытие», — сказал Ситнов «Газете.Ru».

В этом случае он посоветовал просушить поверхность сухой впитывающей тканью или губкой.

Куда более опасными для гаджетов, по словам эксперта, являются масло и жир. Он пояснил, что при удалении масляных пятен с микросхем используются высокоактивные химические вещества, при неаккуратном использовании они могут привести к окончательной поломке устройства.

«Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход — обратиться в сервис», — добавил эксперт.

Ранее, в июле, преподаватель Школы программистов МШП Ева Янковская рассказала, как спасти залитый водой ноутбук. Специалист рекомендовала сразу же отсоединить его от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения. Затем необходимо вытащить из ноутбука все периферийные устройства, перевернуть его и дать вытечь жидкости. В этом положении нужно оставить ноутбук на 24 часа в сухом месте.

По ее словам, в два раза быстрее действовать придется, если на устройство был пролит сок, газировка или алкогольный напиток, так как эти жидкости могут окислить контакты за более короткое время.