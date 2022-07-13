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Эксперт рассказала о способе спасения залитого водой ноутбука

Специалист Янковская: нельзя сушить феном залитый водой ноутбук
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Фото: Global Look Press/kati
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Залитый водой ноутбук необходимо сразу отсоединить от питания, а также вытащить аккумулятор, даже если устройство выключено. Об этом в среду, 13 июля, заявила преподаватель в Школе программистов МШП Ева Янковская.

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«Это важно потому, что на компоненты материнской платы всё равно поступает питание от батареи и схемы питания продолжают работать. Если же ноутбук оснащен несъемным аккумулятором, нужно сразу же зажать кнопку питания и дождаться полного отключения», — сказала она «Газете.Ru».

Затем необходимо вытащить из ноутбука все периферийные устройства, перевернуть его и дать вытечь жидкости. В этом положении нужно оставить ноутбук на 24 часа в сухом месте, пояснила Янковская.

По ее словам, в два раза быстрее действовать придется, если на устройство был пролит сок, газировка или алкогольный напиток, так как эти жидкости могут окислить контакты за более короткое время.

Неопытным пользователям эксперт рекомендует не заниматься «самолечением» и нести ноутбук в сервисный центр, если на него была пролита жидкость.

26 апреля эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев рассказал о последствиях падения гаджетов. Он рассказал, что скрытые повреждения смартфона после падения гораздо опаснее для его работоспособности, чем внешние дефекты. Так, микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «убить» смартфон.

Специалист порекомендовал провести полную диагностику гаджета сразу после падения, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящего ремонта.

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