Техноблогер рассказал о последствиях падения гаджетов

Скрытые повреждения смартфона после падения гораздо опаснее для его работоспособности, чем внешние дефекты. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев.

Он отметил, что многие владельцы гаджетов считают, что при падении повреждается только дисплей или корпус, однако это не так.

«На самом деле после падения внутренние повреждения тоже могут присутствовать. Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать», — рассказал Мокеев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «убить» смартфон.

Специалист порекомендовал провести полную диагностику гаджета сразу после падения, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящего ремонта.

«Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса, — Ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем», — пояснил он.

Ранее, 7 апреля, редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев рассказал, что защитные стекла с сапфировым слоем лучше пластика защищают экран смартфона.

По словам специалиста, на пластиковой пленке быстрее появляются царапины. В то же время закаленное стекло имеет более высокую твердость и тактильно оно ближе к тому, что установлено на самом смартфоне.