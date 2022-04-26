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Техноблогер рассказал о последствиях падения гаджетов

Эксперт Мокеев: при падении в смартфоне могут образоваться внутренние микротрещины
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Скрытые повреждения смартфона после падения гораздо опаснее для его работоспособности, чем внешние дефекты. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Никита Мокеев.

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Он отметил, что многие владельцы гаджетов считают, что при падении повреждается только дисплей или корпус, однако это не так.

«На самом деле после падения внутренние повреждения тоже могут присутствовать. Дело в том, что на самой плате внутри телефона все схемы припаяны, а при падении пайка нарушается и возникают трещины. При дальнейшем использовании телефона происходит нагрев, и трещины расширяются. В итоге та микросхема, что работала сразу после падения, может перестать работать», — рассказал Мокеев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, микротрещина может не только ухудшить качество работы устройства, но и «убить» смартфон.

Специалист порекомендовал провести полную диагностику гаджета сразу после падения, чтобы в дальнейшем избежать дорогостоящего ремонта.

«Если телефон упал более или менее серьезно (например, если появились видимые повреждения экрана или корпуса, — Ред.), то имеет смысл отнести его в сервис на диагностику. Чаще всего это стоит недорого, но может предотвратить сложный и дорогой ремонт в будущем», — пояснил он.

Ранее, 7 апреля, редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев рассказал, что защитные стекла с сапфировым слоем лучше пластика защищают экран смартфона.

По словам специалиста, на пластиковой пленке быстрее появляются царапины. В то же время закаленное стекло имеет более высокую твердость и тактильно оно ближе к тому, что установлено на самом смартфоне.

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