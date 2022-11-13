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В ООН сообщили о проходе трех сухогрузов в порты Украины

СКЦ: три сухогруза проследовали 12 ноября в украинские порты
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Три сухогруза прошли в сторону портов Украины в субботу, 12 ноября. Об этом заявили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

«Три суда проследовали сегодня в украинские порты. Инспекторы проверили восемь сухогрузов, из которых два отбывают из украинских портов, а шесть прибывают в них», ― говорится в сообщении.

Злаковый момент: РФ ждет от ООН прогресса по зерновой сделке до 18 ноября
Сможет ли организация добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия

Еще два корабля покинули украинские гавани и вывезли суммарно 27 171 т зерна и другого продовольствия. Маршрут кораблей ― Китай и Испания.

По информации СКЦ, в настоящий момент 67 кораблей ждут разрешения зайти в порты Украины, девять кораблей пройдут проверку в территориальных водах Турции.

Ранее в этот день стало известно, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Москва предложила ООН безвозмездно предоставить все удобрения беднейшим странам, в первую очередь в Африке.

10 ноября министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу с Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран, «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

До этого, 8 ноября, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

Кроме того, Москва не раз высказывала готовность предоставить беднейшим странам зерно и удобрения безвозмездно. Однако именно страны Запада блокировали вывоз российской продукции, что создавало угрозу продовольственного кризиса.

7 ноября ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В октябре министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что урожай этого года позволяет России полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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