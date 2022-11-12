СК РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам на Украине

Следственный комитет РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам-освободителям в Ужгороде Закарпатской области Украины. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что вандалы облили мемориал красной краской.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к произошедшему», — говорится в сообщении.

9 ноября Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Поводом послужил демонтаж в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками, а также факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорилось о демонтаже монумента, в другой предлагалось заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.