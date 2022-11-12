Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов

Читатели французской газеты Le Figaro осудили заявление президента Франции Эммануэля Макрона, поздравившего украинского коллегу Владимира Зеленского с передислокацией ВС РФ в районе Херсона.

«Он точно не упустит возможности выставить себя дураком. Он играет военачальника, мелкого банкира, только забывает, что теперь Франция останется для Путина врагом», — написал один из комментаторов.

«Президент Франции публично выражает на английском языке свое подчинение США, воюющим против России на Украине. Я в недоумении», — отметил второй.

«Нашему малышу лучше позаботиться о наших пригородах и их районах, где не действуют законы, прежде чем выражать свои чувства в теме, где он ничего не значит», — добавил другой.

Также 11 ноября читатели Welt предложили Зеленскому уйти в отставку в обмен на деньги. По их мнению, уход политика с поста президента Украины решит все проблемы страны.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

11 ноября в Минобороны России заявили, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, группа из более 20 украинских военнослужащих попыталась сорвать переправу российских войск через Днепр. Все они были уничтожены российскими солдатами.

Решение о передислокации было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил о возможной изоляции российских войск. Жители Херсона покинули город раньше военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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