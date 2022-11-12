Глава МИД Швеции отверг возможность размещения ядерного оружия после присоединения к НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Биллстром отверг возможность размещения на территории страны ядерных боеголовок после вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом 11 ноября сообщил телеканал Sky News.

Министр иностранных дел Швеции заявил, что эта позиции является давней и неизменной.

При этом, как написала шведская газета Proletären, после вступления Швеции в НАТО на территории страны обязательно появятся ядерное оружие и военные базы США. Обозреватель объяснил свою позицию тем, что в свое время и Норвегия с Данией давали такое же обещание, как сейчас озвучивает Швеция, однако не сдержали его.

Кроме того, по словам автора материала, НАТО нужна Швеция для ведения боевых действий.

Также президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что власти страны не намерены размещать ядерные боеголовки на своей территории.

Как заявил 7 ноября депутат Госдумы Виктор Соболев, Финляндия опасается конфликта с Россией, поэтому не хочет размещать на своей территории ядерное оружие.

Кроме того, ранее, 26 октября, источники финской газеты Iltalehti сообщили, что законопроект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

При этом 28 членов альянса ратифицировали присоединение этих двух стран к НАТО. Венгрия и Турция пока не одобрили вопрос вступления Швеции и Финляндии к альянсу. Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 ноября сделала предупреждение по поводу ратификации Венгрией членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.