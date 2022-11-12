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В Швеции признали попадание в ловушку НАТО при вступлении в альянс
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В Швеции признали попадание в ловушку НАТО при вступлении в альянс

Proletären: Швеции не удастся избежать размещения военных баз и ядерного оружия НАТО
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach via www.imago-im
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После вступления Швеции в Североатлантический альянс на территории страны обязательно появятся ядерное оружие и военные базы США. Об этом пишет шведская газета Proletären.

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Отмечается, что в июне этого года действующая тогда глава МИД страны социал-демократ Анн Линде написала письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с уверениями в том, что «Швеция принимает подход НАТО к безопасности и обороне».

При этом Швеция продолжала делать вид, что страна не последует примеру Дании и Норвегии и не будет размещать на территории страны ни ядерное оружие, ни какие-либо постоянные базы НАТО.

«Но мы увидели, чего они стоят, когда Норвегия в прошлом году подписала двустороннее дополнительное соглашение с США о четырех базах, где американские военные не подпадают под действие норвежского законодательства. Как и Дания в ходе прямых переговоров с США открыла для США военные базы в Дании», — говорится в материале.

Также автор указал, что Швеции не нужен Североатлантический альянс, зато НАТО нужна Швеция для ведения боевых действий.

Между тем 11 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстром заявил о том, что власти страны не намерены размещать на своей территории ядерные боеголовки после вступления страны в НАТО.

Ранее, 4 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

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