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Инженеры провели обслуживание задействованной в СВО авиационной техники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России, задействованные в спецоперации по защите Донбасса, проходят плановое обслуживание и проверки. Кадры с диагностики опубликовало российское министерство обороны.

Регламентные работы проходят на базе технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) аэродрома. Инженеры авиационных подразделений ежедневно ремонтируют и обслуживают самолеты.

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«Работа нашей группы позволяет быстро осуществлять необходимый ремонт и обслуживание двигателя в круглосуточном режиме, что позволяет обеспечить самолетам непрерывное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции», ― рассказал авиационный инженер Роман.

Группа радио-электронного оборудования проверяет и чинит системы связи, навигации и радиолокационные прицельные комплексы. Группа систем аварийного покидания самолета проверяет кресла летчиков и катапульты.

«Работы, которые мы выполняем в ТЭЧ имеют большую значимость, особенно в специальной военной операции, так как самолет, который ставится в ТЭЧ, если он имеет повреждения либо на нем отказал авиационный двигатель или авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, его необходимо в кратчайшие сроки восстановить и поставить в строй», ― отметил заместитель начальника ТЭЧ Ростислав.

Ранее, 11 ноября, Минобороны рассказало, что истребители Су-30 и Су-35 ВКС России уничтожили самолет вооруженных сил Украины во время одного из вылетов в рамках спецоперации.

10 ноября американское издание Military Watch Magazine указало, что российские высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ с ракетами большой дальности Р-37М заняли доминирующее место в небе в зоне проведения спецоперации.

По данным Минобороны РФ на 10 ноября, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили у Вооруженных сил Украины 333 самолета, 173 вертолета и 2479 беспилотных летательных аппаратов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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