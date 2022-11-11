Экипажи Су-30 и Су-35 уничтожили самолет ВСУ в ходе боевого вылета

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30 и Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят значительный урон противнику в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.

Пилоты истребителей работают вместе с военнослужащими бомбардировочной и штурмовой авиации. Они патрулируют заданные районы и обеспечивают прикрытие другим летчикам при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, во время одного из недавних вылетов был своевременно обнаружен и ликвидирован самолет ВСУ.

При выполнении боевых задач экипажи Су-30 и Су-35 используют ракеты различного класса.

Ранее, 9 ноября, оборонное ведомство показало уничтожение скрытых позиций и военной техники украинских формирований штурмовиками Су-25.

Накануне в Херсонской области истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский Ми-24. Тогда же МО опубликовало кадры боевой работы Су-35С в зоне СВО.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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