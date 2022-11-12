Военные РФ с помощью РСЗО «Град» уничтожили командные пункты ВСУ

Минобороны России опубликовало видео работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Отмечается, что российские военные с помощью «Града» эффективно подавляют цели противника. 122-миллиметровые реактивные снаряды поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил, артиллерийские батареи противника.

«Интенсивность работы высокая, работаем постоянно. В основном пытается наступать пехота (украинские войска. — Ред.), небольшими группами, бывает, наступают. По всему, что передают, работаем», — сказал командир батареи с позывным «Зима».

Военный добавил, что среди его сослуживцев выходцы из разных городом Украины — Луганска, кто с Краснодона, кто с Антрацита, кто с Красного Луча.

Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

Ранее, 2 ноября, оборонное ведомство сообщило, что российские артиллеристы уничтожили украинскую бронированную технику и личный состав противника, получив данные от подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Отмечалось, что десантники оперативно обнаружили подразделения украинских военных и передали информацию в пункт поражения огнем.

До этого, в конце октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град» на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».