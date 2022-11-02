Российские артиллеристы ликвидировали бронетехнику и личный состав ВСУ

Российские артиллеристы уничтожили украинскую бронированную технику и личный состав противника, получив данные от подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ. Об этом 2 ноября сообщило Минобороны России.

Десантники, применяя беспилотные летательные аппараты, оперативно обнаружили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке скрытно приблизиться к позициям ВДВ и передали информацию в пункт поражения огнем.

«Артиллерия всегда играет ключевую роль как в наступлении, так и в ходе прикрытия войск. Непосредственно уничтожает противника. Я действовал в составе артиллерийского наблюдательного поста и своевременно обнаружил две единицы бронетехники противника. В меняющейся обстановке очень быстро высчитал координаты, передал их на пункт поражения огнем. В итоге машины были уничтожены, наступление противника было остановлено, поставленная задача была выполнена в полном объеме», — сказал заместитель командира взвода гвардейского Воздушно-десантного соединения Артем.

Ранее, 26 октября, стало известно, что российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе. Военнослужащий из расчета БМ-21 «Град» отметил, что российская армия смогла зацепить «три топора», то есть американскую гаубицу M777.

В этот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в населенном пункте Курдюмовка в ДНР силами реактивной артиллерии. Тогда же стало известно, что ВС России уничтожили больше 70 украинских боевиков, а также два танка на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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