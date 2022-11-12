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Военкор «Известий» показал работу российских связистов в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Морозов пообщался с военнослужащими-связистами Вооруженных сил России, которые служат в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что подразделения войск связи одними из первых занимают новые районы базирования, чтобы организовать бесперебойную систему передачи информации и управления войсками.

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Из-за своей важности войска связи ― одна из наиболее приоритетных целей вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп. Так, командир взвода связи группировки «Отважные» с позывным «Лиса» рассказала, что неоднократно обеспечивала связь под минометными обстрелами. В результате группа войск оставалась на связи с командным центром и другими подразделениями.

«Неоднократно приходилось брать на себя обязанности своих подчиненных, следить, чтобы все были живы-здоровы», ― отметила командир взвода.

Ранее, 7 ноября, в Минобороны рассказали, что начальник радиостанции взвода связи прапорщик Вячеслав Мокринский обеспечивал бесперебойную связь в зоне СВО. На одном из направлений противник совершил контрнаступление. Но несмотря на поврежденную технику и минометные обстрелы Мокринский и его экипаж починили оборудование и оперативно восстановили связь. В результате, российские войска смогли отразить атаку врага.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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