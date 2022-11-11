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В НХЛ заявили об отмене Кубка мира в 2024 году

НХЛ отказалась проводить Кубок мира в 2024 году и задумалась над переносом турнира
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Кубок мира по хоккею, запланированный на февраль 2024 года, перенесен на начало 2025 года. Об этом говорится в заявлении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), опубликованном 11 ноября.

Отмечается, что подготовка соревнований велась организациями на протяжении последнего года. Планировалось провести турнир «лучший на лучших» в феврале 2024 года.

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«К сожалению, в нынешних условиях проведение Чемпионата мира по хоккею в это время нецелесообразно. Мы продолжаем планировать следующий чемпионат мира по хоккею, надеюсь, в феврале 2025 года», ― говорится в заявлении НХЛ и NHLPA.

В конце августа стало известно, что хоккейные сборные России и Белоруссии не были допущены до международных соревновений в 2023 году решением Международной федерацией хоккея (IIHF).

В июле Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что изучает перспективы дальнейшего обжалования решений Совета IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS) с учетом практики по другим видам спорта.

Еще в феврале IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

Международные организации неоднократно отстраняли спортсменов из РФ от участия в мероприятиях. Так, конгресс Международной федерации бобслея и скелетона 15 июля сообщил об отстранении россиян от соревнований на неопределенный срок. Федерация бобслея России заявила, что будет отстаивать права отстраненных от участия в турнирах спортсменов.

Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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