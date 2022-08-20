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Сборная России по хоккею пропустит международные турниры в 2023 году

Тардиф: сборная России по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах IIHF
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Международная федерация хоккея (IIHF) не планирует допускать сборные России и Белоруссии до международных соревнований в 2023 году. Об этом 20 августа сообщил президент организации Люк Тардиф.

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«Россия и Белоруссия по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону», — цитирует Тардифа журналист Крис Питерс в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, президент IIHF отметил, что организация оставила вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Белоруссии на усмотрение национальных федераций.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.

Позднее независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на отстранение сборных России от участия в международных соревнованиях.

В тот же день IIHF лишила Россию права проведения молодежного чемпионата мира в 2023 году, который должен пройти в Омске и Новосибирске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Россия должна была провести МЧМ в третий раз, ранее турнир принимали Уфа в 2013 году, а также Москва и Подольск в 2001 году.

5 июля Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что изучает перспективы дальнейшего обжалования решений Совета IIHF в Спортивном арбитражном суде (CAS) с учетом практики по другим видам спорта.

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