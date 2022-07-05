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ФХР изучит перспективы обжалования решений IIHF в CAS
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ФХР изучит перспективы обжалования решений IIHF в CAS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федерация хоккея России (ФХР) изучает перспективы дальнейшего обжалования решений Совета Международной федерации хоккея (IIHF) в Спортивном арбитражном суде (CAS) с учетом практики по другим видам спорта. Об этом 5 июля говорится на сайте ФХР.

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В феврале–апреле IIHF, в частности, отстранила российские сборные и клубы от участия в первенствах под своей эгидой, перестала назначать российских судей на соревнования федерации, отозвала право на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге.

ФХР обжаловала решения в Дисциплинарный комитет IIHF в соответствии с уставом федерации. 4 июля инстанция отказала в удовлетворении всех поданных апелляций.

«Согласно решениям Дисциплинарного комитета, Совет ИИХФ в соответствии с ее Уставом имел полномочия принимать и реализовывать политику безопасности, в том числе отозвать права на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею – 2023 и чемпионат мира по хоккею в 2023-м», — отметили в ФХР.

Решения продиктованы заботой о безопасности и благополучии участников соревнований, зрителей и сотрудников. По мнению Дисциплинарного комитета, решения IIFH являются не санкциями, а частью проводимой федерацией политики безопасности.

28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В Федерации хоккея России тогда заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

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