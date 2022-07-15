Конгресс международной федерации бобслея отстранил россиян от соревнований

Конгресс международной федерации бобслея и скелетону (IBSF) отстранил россиян от соревнований на неопределенный срок. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает пресс-служба организации.

«Делегаты Международного конгресса по бобслею и скелетону (IBSF) 2022 в Лозанне (SUI) проголосовали за отстранение всех спортсменов Федерации бобслея России (BFR) или иным образом входящих в BFR от участия в соревнованиях IBSF по бобслею или скелетону», — говорится в сообщении.

При этом, в заявлении не говорится до какого периода спортсмены отстранены, также не озвучиваются причины их отстранения.

Ранее в этот день глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российских и белорусских легкоатлетов невозможно допустить к участию в чемпионате мира в США с учетом происходящего вокруг Украины.

Ранее World Athletics последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к чемпионату мира.

Также 5 июля стало известно о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон. Еще 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS до конца весны.

Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России. В федерации отметили, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны проводиться с настоящего момента и до завершения сезона–2021/22, будут отменены или перенесены в другую страну.

Такие санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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