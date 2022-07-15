Отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики продлили минимум до ноября

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российских и белорусских легкоатлетов невозможно допустить к участию в чемпионате мира в США с учетом происходящего вокруг Украины. Об этом он сказал в пятницу, 15 июля.

«У нас есть четкая позиция по этому вопросу, мы стали одной из первых федераций, которая решила придерживаться выбранной позиции. Это произошло еще в феврале, перед чемпионатом мира по спортивной ходьбе», — передает слова Коу ТАСС.

Ранее World Athletics последовала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к чемпионату мира.

Коу также сообщил, что отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлится минимум до ноября 2022 года, когда рабочая группа организует независимый аудит процессов в ВФЛА.

«Он будет проведен позже, в середине октября. На основе проведенного аудита рабочая группа в ноябре представит совету результаты этого аудита», — сообщил глава World Athletics.

Легкоатлеты из России с 2015 года находятся под санкциями из-за скандалов, связанных с допингом. Индивидуальные допуски к международным стартам российские спортсмены получают с 2016 года.

В марте 2022 года совет World Athletics запретил российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги даже в нейтральном статусе из-за ситуации вокруг Украины.

18 июля World Athletics одобрила 18 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса. В общей сложности уже 73 россиянина получили право участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2022 году.

Ряд международных спортивных организаций ввели в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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