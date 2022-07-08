World Athletics одобрила 18 заявок на нейтральный статус спортсменам из РФ

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила 18 заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Об этом ассоциация сообщила 8 июля.

«Однако они не смогут принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности уже 73 россиянина получили право участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2022 году. Одна заявка была отклонена.

Легкоатлеты из России с 2015 года находятся под санкциями из-за скандалов, связанных с допингом. С 2016 года World Athletics стала допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 марта стало известно, что российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в предстоящих соревнованиях Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в том числе в чемпионате мира 2022 года в Орегоне, чемпионате мира в Белграде и др.

Как отмечала World Athletics, спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях в обозримом будущем на фоне ситуации в Донбассе.

Ряд международных спортивных организаций ввели в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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