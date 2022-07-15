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Федерация бобслея России прокомментировала ситуацию с отстранением спортсменов

В Федерации бобслея России заявили, что будут отстаивать права отстраненных спортсменов
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Федерация бобслея России будет отстаивать права отстраненных от участия в турнирах спортсменов. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщил президент организации Анатолий Пегов в ответ на решение конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить россиян от соревнований на неопределенный срок.

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Пегов заявил, что подобное решение ущемляет права россиян, напомнив, что прежде IBSF проиграла дело об отстранении федерации.

«IBSF проиграла в своем арбитражном суде дело об отстранении нашей федерации. И так как ее решение не соответствовало уставу международной федерации, на этом конгрессе были приняты поправки в устав, которые позволяют теперь исполкому IBSF принять любое решение по отстранению», — сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что федерация продолжит вести переговоры и отстаивать права российских спортсменов.

В эту пятницу конгресс Международной федерации бобслея и скелетона отстранил российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до особого распоряжения. При этом не было указано, до какого периода продлится ограничение, также не озвучиваются причины отстранения.

Отстранение российских команд последовало после предписания Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. Такие санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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