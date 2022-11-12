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Большинство россиян заявили о желании общаться с коллегами вне работы

Исследования: большинство россиян хотели бы больше общаться с коллегами вне работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство россиян (61%) хотели бы общаться с коллегами вне работы, следует из исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберАвто». Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Треть опрошенных россиян (33%) рассказали, что чаще неформально общаются с коллегами в офисе после работы. Почти столько же респондентов (32%) отметили, что с некоторыми коллегами они встречаются вне работы и проводят досуг.

Еще 11% участников исследования указали, что общаются с коллегами неформально только в рамках корпоративов или тимбилдингов. У 5% россиян даже бывали автопутешествия вместе с товарищами по работе.

Из тех, кто не проводит свободное время с коллегами, 9% уточнили, что предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. 6% рассказали, что у них достаточно друзей вне работы, а у 4% после работы не хватает сил на неформальное общение с коллегами.

При этом, 61% опрошенных россиян отметили, что хотели бы больше общаться с коллегами по работе. 21% респондентов рассказали, что регулярно подвозят коллег на своей автомобиле на работу. Еще 10% опрошенных отметили, что хотели бы ввести в свою жизнь такую традицию. Еще 4% участников исследования уточнили, что их самих подвозят на работу и с работы коллеги.

Еще 27% опрошенных отметили, что у них нет автомобиля, а 16% отказались бы о такой активности из-за того, что не хотели бы нарушать свое личное пространство.

11 ноября было опубликовано исследование, согласно которому 57% работодателей отказались от новогодних вечеринок в текущем году. Среди причин указывались недостаток бюджета, отсутствие необходимости или новогоднего настроения.

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