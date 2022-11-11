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Эрдоган заверил в участии Турции в прекращении конфликта на Украине
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Эрдоган заверил в участии Турции в прекращении конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/PPO/Murat Cetinmuhurdar
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Турция прилагает усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился справедливо. Об этом 11 ноября заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Мы также принимаем усилия для предотвращения продовольственного кризиса», — сказал он в Самарканде на саммите Организации тюркских государств.

До этого, 2 ноября, Эрдоган призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта. Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.

18 октября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын утверждал, что предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с Зеленским в Турции нет.

Ранее, 11 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад к диалогу с Россией. По его мнению, без этого завершить конфликт на Украине не удастся. При этом он отметил, что Анкара выступает против односторонних санкций в отношении России.

Также 8 октября сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации вокруг Украины, соответствующее предложение было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. По данным турецкого колумниста Озая Шендира, в США появились позитивные комментарии к турецкой инициативе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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