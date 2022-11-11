Эрдоган заверил в участии Турции в прекращении конфликта на Украине
Турция прилагает усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился справедливо. Об этом 11 ноября заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы также принимаем усилия для предотвращения продовольственного кризиса», — сказал он в Самарканде на саммите Организации тюркских государств.
До этого, 2 ноября, Эрдоган призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта. Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.
18 октября официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын утверждал, что предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с Зеленским в Турции нет.
Ранее, 11 октября, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад к диалогу с Россией. По его мнению, без этого завершить конфликт на Украине не удастся. При этом он отметил, что Анкара выступает против односторонних санкций в отношении России.
Также 8 октября сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации вокруг Украины, соответствующее предложение было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. По данным турецкого колумниста Озая Шендира, в США появились позитивные комментарии к турецкой инициативе.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».