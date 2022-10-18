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В Анкаре заявили об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского

Представитель Эрдогана Калын заявил об отсутствии предпосылок к встрече Путина с Зеленским
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Фото: РИА Новости/БелТА/Максим Гучек
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Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции в настоящий момент нет. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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«На данный момент таких предпосылок нет», — сказал Калын, отвечая на вопрос ведущего телеканала A Haber о возможности проведения такой встречи в Турции.

Ранее, 15 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сторонники Зеленского запретили ему вести переговоры с Россией. При этом он отметил, что украинский президент «несамостоятелен».

11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад к диалогу с Россией. По его мнению, без этого завершить конфликт на Украине не удастся. При этом он отметил, что что Анкара выступает против односторонних санкций в отношении России.

Также 8 октября сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации вокруг Украины, соответствующее предложение было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. По данным турецкого колумниста Озая Шендира, в США появились позитивные комментарии к турецкой инициативе.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что считает своей целью в ближайшее время провести встречу Путина и Зеленского. Спустя два дня после этого Зеленский заявил, что Киеву больше не о чем будет разговаривать с президентом Путиным в случае признания Москвой результатов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. Референдумы по вопросу воссоединения прошли в период с 23 по 27 сентября. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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