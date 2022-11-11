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Антонов заявил об отсутствии просвета в отношениях Москвы и Вашингтона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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США по-прежнему уверены, что могут путем экономического шантажа и политического давления ослабить Россию. Просвета в кризисе отношений Вашингтона и Москвы на данном этапе не наблюдается. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям».

«Российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Пока просвета в туннеле не просматривается. В Вашингтоне по-прежнему уверены в том, что нужно продолжать политику политического давления, экономического шантажа. Результатом таких действий, по замыслам политиков, должна быть слабая Россия, неспособная отстаивать свои национальные интересы», — отметил дипломат.

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По его словам, во власти американской стороны сделать всё, чтобы прекратить конфликт на Украине, и они могли бы это сделать буквально «щелчком пальцев», поскольку Киев давно потерял свой суверенитет и не посмел бы ослушаться Вашингтона. При этом США продолжают снабжать Киев оружием, несмотря на многочисленные предупреждения Москвы об опасности попадания этого вооружения в руки «негосударственных субъектов, а проще говоря, террористов, преступников», сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что коллективный Запад использует Украину в качестве инструмента борьбы против нашей страны как великой державы с многовековой историей. Так, на поле боя сегодня скопилось немалое количество наемников, которые устроили гонку за «русскими жизнями».

«Россия никогда не смирится с ситуацией, когда по периметру наших границ будут нарастать новые угрозы, а безопасность будет ослабляться», — добавил посол.

Также Антонов указал на то, что в США живут простые американцы, которые думают о своем благосостоянии, своих семьях и не хотят войны точно так же, как и русские люди.

Ранее, 9 ноября, Антонов указал на кризис доверия в диалоге между Россией и США, в том числе по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон. Он подчеркнул, что российская дипмиссия считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации для предотвращения конфронтации между странами.

В этот же день бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur указал на то, что США выгодны антироссийские санкции, которые при этом наносят удар по Европе.

Кроме того, американский лидер Джо Байден 9 ноября дал обещание не втягивать США в конфликт на Украине. Между тем в Госдуме не поверили обещанию американского президента. Как заявил депутат Даниил Бессарабов, Вашингтон делает заявления, которые не подкрепляет никакими действиями.

Еще в сентябре профессор экономики Кристиан Крайс заявил о заинтересованности Штатов в эскалации конфликта на Украине. По его мнению, война с участием стран НАТО может стать для Белого дома решением вопроса с перепроизводством и долгами.

Взаимоотношения РФ и США серьезно ухудшились с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Данное решение стало ответом на участившиеся обстрелы со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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