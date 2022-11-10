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В Европе призвали договориться с РФ о разделе Украины

Бельгийский сенатор Детекс призвал ЕС договориться с Россией о разделе Украины
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Европе стоит пересмотреть политику в отношении РФ и Украины, сказал бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию Causeur 8 ноября.

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«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению. На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», — подчеркнул он.

Сенатор считает, что Зеленского можно рассматривать лишь в качестве американской марионетки, которая одержима высокомерием и втягивает Европу в войну.

Детекс также отметил, что антироссийские санкции наносят удар по самой Европе, а выгодны они США.

Кроме того, политик подверг критике свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила о желании Франции сделать цену конфликта неподъемной для РФ.

«Неудивительно, что Россия хочет сделать цены на энергию невыносимыми для французов!» — ответил на это заявление Детекс.

В среду американский лидер Джо Байден дал обещание не втягивать США в конфликт на Украине. По словам политика, его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия. 10 ноября в Госдуме не поверили обещанию американского президента.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что антироссийские санкции ЕС сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

Как выяснилось 13 сентября, профессор экономики Кристиан Крайс заявил о заинтересованности Штатов в эскалации конфликта на Украине. По его мнению, война с участием стран НАТО может стать для Белого дома решением вопроса с перепроизводством и долгами.

8 сентября обозреватель Скотт Стргасич для The National Interest предупредил о близости США к вечному участию в конфликте на Украине. Он отметил, что в планы Соединенных Штатов входит присвоение своим действиям на украинской территории официального статуса, также они хотят дать операции собственное имя.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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