В Госдуме не поверили словам Байдена о невтягивании США в конфликт на Украине

Россия не верит словам американского лидера Джо Байдена о том, что США не будут втягиваться в конфликт на Украине и не спровоцируют начало третьей мировой войны. Об этом 10 ноября заявил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

«Уже не верим ни одному слову Байдена в силу разных обстоятельств, потому что говорят одно, демонстрируют другое. Мы видим, насколько они вовлечены в то, чтобы затянуть этот конфликт, подлить масло в огонь на Украине, мешая всякому спокойному политическому развитию, дипломатическому решению этого конфликта. Всё, что на практике демонстрируется, — это против того, чтобы наконец-то наступил мир в Европе и успокоился нацистский режим на Украине», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне Байден заявил, что его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия. Американский лидер также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский много о чем просил, но получил отказ.

При этом 5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. В материале отмечалось, что американские официальные лица признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

До этого, в начале октября, Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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