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Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине

Президент Байден пообещал, что США не втянутся в конфликт на Украине и не развяжут войну
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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США не будут втягиваться в конфликт на Украине и не спровоцируют начало третьей мировой войны. Об этом в среду, 9 ноября, заявил американский лидер Джо Байден во время обращения по итогам промежуточных выборов в конгресс.

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По словам политика, его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия. Американский лидер также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский много о чем просил, но получил отказ.

«Мы не станем вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь», ― заверил Байден, добавив, что США «не давали Украине карт-бланш».

Также он заявил, что не ожидает, что Украина будет обстреливать российские территории: «Мы предоставили им разумные возможности защищать себя. Мы передали им HIMARS, их можно оснастить двумя видами ракет: дальностью более 600 миль и дальностью около 160 миль. Мы не дали им те, у которых дальность 600 миль, потому что я не жду, что они начнут бомбить российские территории».

Ранее в этот день Джо Байден указал, что сейчас сложно судить о готовности Киева начать переговоры с Москвой об урегулировании конфликта. По его словам, «еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готова ли Украина к компромиссам с Россией».

До этого, 2 ноября, Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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